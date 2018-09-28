2018-09-28T20:22:49+03:00
Общество

В ноябре в Липецк привезут мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

Липчане смогут приложиться к святыне с 12 по 15 ноября
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецк доставят мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого)В Липецк доставят мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого)Фото: Юлия КЛЮЕВА
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Мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого) будут принесены в 17 российских городов, в том числе и Липецк. Информация об этом размещена на официальном сайте Фонда Андрея Первозванного. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 1 октября по 27 ноября одну из главных крымских святынь доставят во Владивосток, Новосибирск, Омск, Челябинск, Самару, Ульяновск, Нижний Новгород, Владимир, Калугу, Смоленск, Брянск, Орел, Курск, Липецк, Тамбов, Архангельск, Калининград.

Ковчег с частицей мощей впервые на столь продолжительное время покинет Симферополь. По словам директора Фонда Андрея Первозванного Владимира Бушуева, несколько лет из разных регионов страны просили доставить мощи святителя. Теперь, в октябре-ноябре этого года, верующие из 17 городов России смогут приложиться к мощам.

В некоторых регионах святыню доставят в онкологические больницы и диспансеры. Также изготовлены 500 тысяч иконок святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского. Их будут раздавать всем пришедшим поклониться мощам.

Липчане смогут приложиться к мощам с 12 по 15 ноября. В этот период ковчег будет находиться в Липецке, а после его отправят в Тамбов.

Святитель Лука - один из самых почитаемых святых, живших в 20 веке. При земной жизни о помогал людям как врач и хирург. Верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в болезнях и немощах. Прихожане верят, что их молитвы обязательно будут услышаны. Есть многочисленные свидетельства о помощи святителя.

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