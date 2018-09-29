Под Липецком иномарка вылетела в кювет: пострадали люди

СЕГОДНЯ 11:44 2018-09-29T12:08:48+03:00

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Этим утром, 29 сентября, в Липецкой области произошло серьезное ДТП. О произошедшем очевидцы сообщили спасателям в 5.30. Как оказалось, на 315 километре трассы "Орел-Тамбов" Грязинского муниципального района в кювет вылетела иномарка.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Volkswagen Polo» нарушил правила дорожного движения, после чего и случилось несчастье. К месту происшествия выехало одно отделение спасателей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в ДТП пострадали люди. Их госпитализировали.

Напомним, в случае возникновения каких-либо происшествий звонить на единый номер вызова экстренных служб - "112". Звонок бесплатный. Принимается круглосуточно с городских и мобильных телефонов.