2018-09-29T12:08:48+03:00
Происшествия

Под Липецком иномарка вылетела в кювет: пострадали люди

Происшествие случилось на 315 километре трассы "Орел-Тамбов" Грязинского района
Юлия КЛЮЕВА
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По предварительным данным, водитель автомобиля нарушил ПДДПо предварительным данным, водитель автомобиля нарушил ПДДФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим утром, 29 сентября, в Липецкой области произошло серьезное ДТП. О произошедшем очевидцы сообщили спасателям в 5.30. Как оказалось, на 315 километре трассы "Орел-Тамбов" Грязинского муниципального района в кювет вылетела иномарка.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Volkswagen Polo» нарушил правила дорожного движения, после чего и случилось несчастье. К месту происшествия выехало одно отделение спасателей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в ДТП пострадали люди. Их госпитализировали.

Напомним, в случае возникновения каких-либо происшествий звонить на единый номер вызова экстренных служб - "112". Звонок бесплатный. Принимается круглосуточно с городских и мобильных телефонов.

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