2018-09-29T12:04:00+03:00
Общество

В селе Липецкой области сгорел нежилой дом

С огнем боролись 2 пожарно-спасательных отделения и 3 добровольца
Юлия КЛЮЕВА
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Причину пожаров установят специалистыПричину пожаров установят специалистыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувшую пятницу, 28 сентября, в Липецкой области случился пожар. В 14.45 спасателям поступило сообщение о загорании кровли дома в Ельце. К дому по улице Орджоникидзе выехали 3 пожарно-спасательных отделения и доброволец. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России, огонь повредил чердачное помещение на площади 10 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Этой ночью, 29 сентября, в Усманском районе загорелся нежилой дом. О происшествии спасателям сообщили очевидцы в 00.35. В село Студенки на улицу Советская выехали 2 пожарно-спасательных отделения и 3 добровольца. Несмотря на усилия пожарных, пламя уничтожило сгораемые конструкци дома по всей площади. Пострадавших нет. Причину пожара установят специалисты.

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