2018-09-29T12:51:52+03:00
Происшествия

Авария в районе НЛМК рассмешила водителя

Две иномарки не поделили дорогу в Липецке [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
ДТП в районе НЛМКДТП в районе НЛМКФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

В Липецке в районе НЛМК у старых проходных произошла небольшая авария. Не поделили дорогу две иномарки. Столкновение автомобилей попало в объектив видеорегистратора.

По правой полосе движения двигалась "Шкода". Вдруг водитель решил повернуть налево. Он включил поворотник и начал делать маневр. Примечательно, что поворачивать водитель начал, пересекая две сплошные. До прерывистой разметки, разрешающей поворот, он не доехал чуть больше метра.

В это время по левой полосе движения ехал "Опель". Водитель, видимо, не ожидал, что с правой полосы иномарка пойдет на разворот и не успел затормозить. "Опель" даже выехал на встречку, но все равно задел "Шкоду". Обе машины получили небольшие повреждения.

Интересно посмотреть на реакцию водителя "Шкоды". После произошедшего он вышел из машины и направился ко второй иномарке. При этом на его лице сияла улыбка.

Авария у старых проходных в районе НЛМК в Липецке."Опель" и "Шкода" не поделили дорогу

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В селе Липецкой области сгорел нежилой дом
Под Липецком иномарка вылетела в кювет: пострадали люди
В ноябре в Липецк привезут мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
Липчанка, защищаясь от побоев, попала под уголовную статью
В понедельник 8 улиц Липецка останутся без света
В Липецке 6 автобусных маршрутов продлят до Чаплыгинского шоссе
В выходные в Липецке дождь и до +10 градусов
В Липецкой области в ДТП с «БМВ» и «ВАЗом» пострадали люди
Липчанин едва не задушил бывшую любовницу при попытке помириться
В Липецке автоворы «раздели» БМВ
В Липецке возможны порывы ветра до 17м/с
В Липецке за день в двух ДТП с автобусами пострадали два человека
Из-за эстафеты в субботу в Липецке изменится работа автобусов
АО «Энерготекс»: Служим России во благо будущего!
За ночь в Липецкой области сгорели два дома
В Липецке по «горячим следам» поймали угонщика на «ВАЗе»
В ноябре в Черноземье начнет работу новый оператор «СберМобайл»
С 1 октября в Липецке отменят вечерние садоводческие маршруты
В субботу в одном из районов Липецка не будут продавать алкоголь
Из-за ремонта на теплосетях в Липецке изменились маршруты автобусов
В Липецке водитель такси поет своим пассажирам песни
В ДТП с «МАНом» и легковушкой в Липецке пострадал один человек
Через Липецкую область пройдет скоростной автобан из Санкт-Петербурга