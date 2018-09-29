Авария в районе НЛМК рассмешила водителя

СЕГОДНЯ 12:51 2018-09-29T12:51:52+03:00

Две иномарки не поделили дорогу в Липецке [видео]

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В Липецке в районе НЛМК у старых проходных произошла небольшая авария. Не поделили дорогу две иномарки. Столкновение автомобилей попало в объектив видеорегистратора.

По правой полосе движения двигалась "Шкода". Вдруг водитель решил повернуть налево. Он включил поворотник и начал делать маневр. Примечательно, что поворачивать водитель начал, пересекая две сплошные. До прерывистой разметки, разрешающей поворот, он не доехал чуть больше метра.

В это время по левой полосе движения ехал "Опель". Водитель, видимо, не ожидал, что с правой полосы иномарка пойдет на разворот и не успел затормозить. "Опель" даже выехал на встречку, но все равно задел "Шкоду". Обе машины получили небольшие повреждения.

Интересно посмотреть на реакцию водителя "Шкоды". После произошедшего он вышел из машины и направился ко второй иномарке. При этом на его лице сияла улыбка.