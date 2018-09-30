В столкновении двух легковушек под Липецком пострадали люди

СЕГОДНЯ 13:11 2018-09-30T13:11:30+03:00

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В прошедшую субботу, 29 сентября, под Липецком случилась авария. Свидетели сообщили о случившемся спасателям в 15.49. Оказалось, что ДТП произошло на трассе "Орел-Тамбов", возле населенного пункта Кулешовка Липецкого района. В результате нарушения правил дорожного движения столкнулись легковушки «ВАЗ-21099» и «Лада-Ларгус». К месту происшествия выехало одно отделение спасателей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в ДТП пострадали люди. Их госпитализировали.

Напомним, в случае происшествия следует позвонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов. Помните о необходимости соблюдения ПДД. Невнимательность на дороге может привести к печальным последствиям.