2018-10-01T11:21:13+03:00
Общество

550 жителей Липецка отправятся служить в армию

Большинство призывников уедут в части Западного военного округа
Юлия КЛЮЕВА
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Повестки из военкомата получат около 3 тысяч гражданПовестки из военкомата получат около 3 тысяч гражданФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке стартовал осенний призыв. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, повестки из военкомата получат около 3 тысяч граждан. До конца этого года ряды вооруженных сил пополнят 550 жителей областного центра в возрасте от 18 до 27 лет. Большинство призывников отправят служить в части Западного военного округа.

Около 100 липчан ежедневно будут ждать в военкомате для прохождения медицинской комиссии. Призывникам проверят здоровье. Также липчанам предложат заполнить специальную анкету. Документ отправят к месту прохождения службы. По анкете командование сможет проанализировать информацию о психологическом климате в семье призывника, его отношениях со сверстниками и умении работать в коллективе.

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