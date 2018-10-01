2018-10-01T12:19:57+03:00
Происшествия

Владелица турфирмы присвоила более 2,7 миллионов рублей липчан

В Липецке признали потерпевшими 16 клиентов
Юлия КЛЮЕВА
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Деньги за тур предпринимательница забирала себеДеньги за тур предпринимательница забирала себеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Советском районном суде Липецка рассмотрели уголовное дело в отношении директора турагентства. Как сообщили в пресс-службе областного Управления Судебного департамента, женщину обвиняют в мошенничестве.

Установлено, что предпринимательница оформляла с гражданами договоры о реализации туристического продукта. Однако, путевок клиенты не получали. Вместо этого подсудимая направляла туристам фиктивные документы: в договорах не стояла дата, лист бронирования и расчет тура. Деньги мошенница забирала себе. Так, путем обмана она похитила более 2,7 миллионов рублей. Потерпевшими признаны 16 клиентов турагентства.

Подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Суд учел смягчающие обстоятельства: признание, раскаяние, способствование раскрытию и расследованию преступления, частичное добровольное возмещение ущерба потерпевшим.

Суд признал женщину виновной по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Ей назначили 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Предпринимательница должна выплатить потерпевшим более 1,6 миллиона рублей материального ущерба, а также по 5 тысяч рублей каждому за моральный вред.

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