2018-10-02T13:48:24+03:00
Общество

Администрация готовится объявить итоги визита губернатора Липецкой области в Кремль

Олег Королев сделает заявление после рабочей поездки в Москву
Лия МУРАДЬЯН
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Олег Королев сделает заявлениеОлег Королев сделает заявлениеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В минувший понедельник, 1 октября, губернатор Липецкой области отправился с командировкой в Кремль. Известно, что в столице Олег Королев встречался с первым заместителем руководителя АП Сергеем Кириенко.

При этом в регионе уже вторую неделю не утихают слухи о скорой отставке губернатора. Для справедливости стоит отметить, что злые языки отправляли возглавляюшего регион 20 лет губернатора в отставку едва ли не каждый год, а то и чаще. Поэтому нынешний слух многие восприняли скептически.

Вместе с тем в пресс-службе администрации Липецкой области готовятся сделать заявление. Как пояснил «КП-Липецк» руководитель пресс-службы Александр Царик, об итогах командировки Олега Королева в Москву будет объявлено после 14.00.

Отметим, что слухи об отставке курского и липецкого губернаторов накануне обсуждались в федеральных СМИ, которые связывали визит в столицу со скорой отставкой.

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