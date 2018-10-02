В Липецке рыжая женщина валялась на проезжей части и кричала на машины

СЕГОДНЯ 13:32 2018-10-02T13:33:27+03:00

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В соцсетях Липецка появилось видео, на котором запечатлено странное поведение гражданки. В районе НЛМК на проезжей части лежит рыжая женщина. Вдруг она приподнимается и начинает орать. В это время на нее движется автобус. К счастью, водитель смог объехать таинственную незнакомку. После этого она схватилась за голову и вытянула вбок руку, вставая на ноги. Женщина попыталась добраться до тротуара, что-то крича проезжающим машинам. К этому времени к ней подоспели сотрудники полиции. Героиня видео пыталась сопротивляться, но тщетно. Ноги не слушались. Двое полицейских взяли ее под руки и увели подальше от дороги.

Но на этом приключения явно подвыпившей рыжей женщины не закончились. В соцсети выложили еще одно видео с ее участием. Возможно, события разворачивались после того, как ей пытались помочь стражи порядка. Теперь женщина бежит. Примечательно, что это опять происходит на дороге, по которой движется транспорт. Она останавливается, оборачивается, визжит, сыпет на кого-то проклятиями. Куда она бежит? Кто она? Чем объяснить ее тягу к проезжей части? Думается, что это так и останется загадкой.

Странную женщину в Липецке сняли на камеру.Гражданка валялась на проезжей части и кричала