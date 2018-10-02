ДТП в районе Сырского Рудника в Липецке: одну из машин выбросило на рельсы
Этим утром в Липецке в районе Сырского Рудника произошла серьезная авария. На улице Юношеская недалеко от остановки «Щебеночный завод» столкнулись две отечественные машины. Возле железнодорожного переезда дорогу не поделили «Шестерка» и «Лада Гранта».
Во время столкновения автомобиль «Лада Гранта» остался на проезжей части. «Шестерке» повезло меньше. Автомобиль отбросило на шлагбаум. У «Гранты» пострадала левая сторона машины. На двери водителя и пассажира сильные вмятины. У «Шестерки» полностью разбита передняя часть, треснуло лобовое стекло.
По словам очевидцев, водитель вылетевшего на рельсы авто получил серьезные травмы. Информация о пострадавших уточняется.
ДТП на железнодорожном переезде в Липецке.Информация о пострадавших уточняется