2018-10-02T17:21:57+03:00
Происшествия

ДТП в районе Сырского Рудника в Липецке: одну из машин выбросило на рельсы

На автомобилях треснули стекла и сильные вмятины [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке произошла аварияВ Липецке произошла аварияФото: принтскрин видео.
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Этим утром в Липецке в районе Сырского Рудника произошла серьезная авария. На улице Юношеская недалеко от остановки «Щебеночный завод» столкнулись две отечественные машины. Возле железнодорожного переезда дорогу не поделили «Шестерка» и «Лада Гранта».

Во время столкновения автомобиль «Лада Гранта» остался на проезжей части. «Шестерке» повезло меньше. Автомобиль отбросило на шлагбаум. У «Гранты» пострадала левая сторона машины. На двери водителя и пассажира сильные вмятины. У «Шестерки» полностью разбита передняя часть, треснуло лобовое стекло.

По словам очевидцев, водитель вылетевшего на рельсы авто получил серьезные травмы. Информация о пострадавших уточняется.

ДТП на железнодорожном переезде в Липецке.Информация о пострадавших уточняется

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