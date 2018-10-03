2018-10-03T15:18:57+03:00
Общество

Липчане отдохнут в новогодние праздники 10 дней подряд

В Правительстве РФ утвердили перенос выходных дней в 2019 году
Юлия КЛЮЕВА
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Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2019 годуСтало известно, как россияне будут отдыхать в 2019 годуФото: Юлия КЛЮЕВА
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На сайте Правительства России появилось постановление "О переносе выходных дней в 2019 году". Согласно документу, переносятся выходные дни, которые совпадают с нерабочими праздничными днями - с субботы 5 января на четверг 2 мая; с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая; с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.

В будущем году липчане, как и все россияне, будут отдыхать 10 дней на новогодние праздники - с 30 декабря по 8 января. 23 и 24 февраля тоже будут выходными. В честь Международного женского дня объявлен отдых с 8 по 10 марта. В Праздник Весны и Труда липчане смогут отдохнуть от работы в течение 5 дней - с 1 по 5 мая. С 9 по 12 мая выходные, связанные с празднованием Дня Победы. Еще один выходной 12 июня в День России. Три дня дадут отдохнуть в ноябре - с 2 до 4 число, в честь Дня народного единства.

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