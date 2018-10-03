На IT–форуме горожане обсудили, как превратить Липецк в "умный город"

СЕГОДНЯ 15:49 2018-10-03T15:49:47+03:00

Форум стартовал в Липецке во второй раз Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

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В Липецке стартовал второй IT – форум «Tech-i-net. Технологии и коммуникации». В зале ЛГТУ собрались руководители города, депутаты Государственной Думы РФ, главы и представители ведущих IT – компаний, а также сотни студентов, получающих профильное образование. Собравшиеся обсудили проблемы и перспективы всеобщей цифровизации.

Как сообщили в пресс-службе аминистрации Липецка, в областном центре сформировалось городское IT – сообщество. Продолжается поиск площадки для IT – парка. Кстати, "Технопарк-Липецк" может стать партнером Центра "Сколково".

Основная тема второго форума - внедрение в Липецке системы "Умный город". С помощью цифровой идентификации, мобильные приложения покажут местонахождение человека, который нуждается в помощи, предупредят правоохранителей о подозрительных объектах и т.п.

В продолжении форума заработали секции. Для ребят провели мастер-классы. Модераторы рассказали им о развитии в регионе IT – бизнеса, как обеспечить информационную безопасность. Студенты спрашивали о проблемах и перспективах создания "умных городов".