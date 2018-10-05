Обновленную скульптуру «Чебурашки» оставят на площади Революции

СЕГОДНЯ 17:33 2018-10-05T17:35:01+03:00

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В ноябре в Липецке планируют завершить реставрацию скульптурной композиции из стекла и металла, которую липчане прозвали «Чебурашка» и «Инопланетянин». По словам начальника городского управления строительства Сергея Косинова, конструкцию выровняли и закрепили на постаменте. В ней заменили внутреннюю проводку и установили 40 энергосберегающих ламп. В темноте скульптура будет светиться яркими огнями. Металлические элементы очистят от ржавчины и покрасят. Кстати, композицию хотели перенести в новые микрорайоны города, но глава Липецка эту идею не поддержал.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, скульптурную композицию установили на площади Революции в 1987 году. Авторы памятника – известный в России и на территории бывшего СССР художник Иван Мельников и липецкий архитектор Людмила Павлова.

В тот же месяц должны закончить работы по благоустройству территории у Комсомольского пруда. Стоимость контракта – 57 миллионов рублей. На участке заменят плитку, светильники и лавочка, установят подпорные стены вокруг клумб и зеленых насаждений, оборудуют на них скамейки. Там же появится детская и спортивная площадка с тренажерами и теннисными столами.