2018-10-05T17:35:01+03:00
Общество

Обновленную скульптуру «Чебурашки» оставят на площади Революции

Также у Комсомольского пруда в Липецке появится детская и спортивная площадка
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Скульптура останется стоять на прежнем местеСкульптура останется стоять на прежнем местеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Изменить размер текста:

В ноябре в Липецке планируют завершить реставрацию скульптурной композиции из стекла и металла, которую липчане прозвали «Чебурашка» и «Инопланетянин». По словам начальника городского управления строительства Сергея Косинова, конструкцию выровняли и закрепили на постаменте. В ней заменили внутреннюю проводку и установили 40 энергосберегающих ламп. В темноте скульптура будет светиться яркими огнями. Металлические элементы очистят от ржавчины и покрасят. Кстати, композицию хотели перенести в новые микрорайоны города, но глава Липецка эту идею не поддержал.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, скульптурную композицию установили на площади Революции в 1987 году. Авторы памятника – известный в России и на территории бывшего СССР художник Иван Мельников и липецкий архитектор Людмила Павлова.

В тот же месяц должны закончить работы по благоустройству территории у Комсомольского пруда. Стоимость контракта – 57 миллионов рублей. На участке заменят плитку, светильники и лавочка, установят подпорные стены вокруг клумб и зеленых насаждений, оборудуют на них скамейки. Там же появится детская и спортивная площадка с тренажерами и теннисными столами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В выходные в Липецке ночью до 2 градусов мороза
В Липецке нашли расчлененные тела супругов, пропавших 2 недели назад
Липецкий водоканал задолжал экологам почти 5 миллионов рублей
В Липецке уличные торговцы продают фрукты и овощи на парковке
В Липецкой области установили прожиточный минимум для пенсионеров
В Липецке победители фестиваля спортивного кино «Атлант» получили награды
В Липецке возможно нашли тела супругов, пропавших 2 недели назад
Липецкий расчленитель признался, что не знает зачем отрезал орган у трупа
В выходные жители 7 улиц Липецка останутся без воды и света
Во дворе липецкой школы нашли тело мужчины на турнике
В Липецке на неделю ограничат движение на улице Фрунзе
В Липецкой области при столкновении двух иномарок погиб 27-летний водитель
Банк УРАЛСИБ занял 7 место по объемам ипотечного кредитования в 1 полугодии – Банки.ру
Липчанин угнал «Ниву», чтобы уехать в другой конец улицы