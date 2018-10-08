В Липецке ночью сгорели машина и квартира

8 Окт. 08:49 2018-10-08T08:49:47+03:00

Ни в одном из пожаров люди не пострадали

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За эту ночь, 8 октября, в Липецке сгорели автомобиль и квартира. Машина загорелась около у дома №50 на улице Балмочных. Очевидцы вызвали пожарных в 0.42 ночи. Горящий автомобиль тушили сотрудники части №7 и добровольцы. Возгорание ликвидировали, а вот от машины остался только обгоревший кузов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Следующий пожар произошел в 3 утра на улице Студеновской. Там в многоквартирном доме №18 загорелась квартира 34. Из-за опасности распространения огня на жилые квартиры, на пожар выезжали 4 отделения МЧС и автолестница. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в квартире сгорело кресло, никто не пострадал.

Причины обоих ночных пожаров выясняют эксперты.