Липчанина будут судить за любовное граффити на вагоне поезда

9 Окт. 17:14 2018-10-09T17:14:18+03:00

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Жителя Липецка будут судить за вандализм на железной дороге. Согласно материалам дела, все случилось год назад 29 октября. В тот день 19-летний липчанин изрисовал баллончиками пассажирский вагон, который стоял на одном из путей станции Мичуринск-Уральский.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО, парень нанес несколько надписей в виде граффити «АНЯ символ сердечка НУК» и другие в том же стиле. После парень сложил баллончики с краской в пакет, который выбросил в мусорный бак в Мичуринске.

При этом парень сфотографировал свое творчество и выложил фото в соцсети, как раз благодаря этому его и поймали сотрудники уголовного розыска. Позже на допросе липчанин во всем сознался. Расследование завершилось и теперь по статье «вандализм» парню грозит штраф, исправительные работы или три месяца ареста.