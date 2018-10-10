2018-10-10T11:55:02+03:00
Общество

В пятницу в Липецке запретят продавать алкоголь

На площади Героев состоится митинг, посвященный 75-летию победы советских войск в битве под Сталинградом
Юлия КЛЮЕВА
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Продажу алкоголя ограничат из-за митингаПродажу алкоголя ограничат из-за митингаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В пятницу, 12 октября, на площади Героев пройдет митинг. У мемориала "Вечный огонь" состоится V региональный слёт часовых постов №1, посвящённый 75-летию победы советских войск в битве под Сталинградом. В нем примут участие команды из 20 районов Липецкой области, кадетской школы, а также представители областной администрации и общественных патриотических организаций. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на площади соберутся около 150 человек. Мероприятие начнется в 10.00, а закончится в 11.30.

Из-за митинга в областном центре ограничат продажу алкоголя. Напомним, запрещено продавать спиртное за 2 часа до начала мероприятия, во время его проведения и в течение 2 часов после его окончания. Нарушителям грозит штраф.

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