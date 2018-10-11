В Липецке телефонный террорист «заминировал» областную больницу

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-11T13:30:39+03:00

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Переполох в областной клинической больнице Липецка поднялся минувшим вечером, 10 октября. После 22.00 в полицию позвонил мужчина и сообщил, что больница заминирована. На место тут же стянулись все службы экстренного реагирования. За считанные минуты у больницы были сотрудники МЧС, кинологи, скорая и полиция. Территорию оцепили.

После проверки выяснилось, что никакой угрозы взрыва нет, как и подозрительных предметов. Звонившего вычислили в тот же вечер. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе Росгвардии, домой к звонившему прибыли сотрудники вневедомственной охраны, но в квартире мужчины не оказалось.

Поговорив с соседями и родственниками, силовики выяснили, что липчанин скрывается по другому адресу, у любовницы. Там его и задержали. На момент задержания мужчина был не вполне адекватен. В ходе проверки выяснилось, что это не первая выходка рецидивиста. Ранее его уже судили за ложное сообщение об акте терроризма. Теперь по 207 статье УК ему грозит крупный штраф либо до трех лет тюрьмы.