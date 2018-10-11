2018-10-11T13:30:39+03:00
Происшествия

В Липецке телефонный террорист «заминировал» областную больницу

Рецидивиста поймали в доме у любовницы сотрудники Росгвардии
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Это была не первая выходка рецидивистаЭто была не первая выходка рецидивистаФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Переполох в областной клинической больнице Липецка поднялся минувшим вечером, 10 октября. После 22.00 в полицию позвонил мужчина и сообщил, что больница заминирована. На место тут же стянулись все службы экстренного реагирования. За считанные минуты у больницы были сотрудники МЧС, кинологи, скорая и полиция. Территорию оцепили.

После проверки выяснилось, что никакой угрозы взрыва нет, как и подозрительных предметов. Звонившего вычислили в тот же вечер. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе Росгвардии, домой к звонившему прибыли сотрудники вневедомственной охраны, но в квартире мужчины не оказалось.

Поговорив с соседями и родственниками, силовики выяснили, что липчанин скрывается по другому адресу, у любовницы. Там его и задержали. На момент задержания мужчина был не вполне адекватен. В ходе проверки выяснилось, что это не первая выходка рецидивиста. Ранее его уже судили за ложное сообщение об акте терроризма. Теперь по 207 статье УК ему грозит крупный штраф либо до трех лет тюрьмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ автоматизировал ряд валютных операций для корпоративных клиентов
Площадь Петра Великого в Липецке теперь может вместить больше людей
Сбербанк выступил партнером семейного мероприятия «Our future»
На Петровском спуске Липецка «Гранта» влетала в столб
В Липецке будут судить бизнесмена из Твери, который сбил женщину с двумя детьми
Под Липецком перевернулся «МАН» и перекрыл дорогу на трассе
В Липецке обворовали внедорожник «Субару»
В перевернувшемся «Пежо» в Липецке пострадал человек
«Нива» и «Форд» сгорели ночью под Липецком
В Липецке организатора покерных турниров на даче оштрафовали на 100 тыс. рублей
Под Липецком столкнулись 2 грузовика: есть пострадавший
Более 400 кг мяса забраковали в Липецкой области
В четверг 11 улиц Липецка останутся без воды, а 2 без света