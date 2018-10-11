2018-10-11T16:07:20+03:00
Происшествия

В массовом ДТП в Липецке столкнулись семь автомобилей

Аварию спровоцировал выехавший на встречку водитель «семерки» [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Семь машин столкнулись в Липецке .

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Крупная авария произошла этим денем, 11 октября, на улице Студеновской в Липецке. Там недалеко от пединститута столкнулись семь легковых автомобилей: два «ВАЗа» седьмой модели, два «Рено», «Форд», «Тойота» и «Хендай».

По словам очевидцев, массовую аварию спровоцировал водитель темно-бордовой «семерки». Он выехал на встречную полосу, где задел пару машин. Остальные автомобили получили повреждения, уходя от лобового столкновения с «ВАЗом». Водитель «Тойоты» увернуться не успел. Ехавшая следом еще одна «семерка» резко остановилась и получила удар сзади.

Машины раскидало по трем полосам дороги. На место приехали сотрудники ГИБДД, которые теперь выясняют, что побудило зачинщика массовой аварии выскочить на встречную полосу, проигнорировав разметку.

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