Липецк остался без части автобусов из-за крупного пожара на газовой заправке

СЕГОДНЯ 10:28 2018-10-15T10:28:48+03:00

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Этой ночью, с 14 на 15 октября, в Липецке случился крупный пожар на газовой заправке на улице Минской. ЧП ликвидировали, но это была единственная газозаправочная станция в черте города, где заправлялись все городские маршрутки и автобусы, работающие на газу. А это более 80 единиц транспорта – 15% от всего общественного транспорта города.

Сейчас им негде заправляться. Как сообщили в пресс-службе мэрии, из-за нехватки топлива с линии сошли часть автобусов на маршрутах № 24, 24а, 27, 28, 321, 332, 346 и 353, которые теперь придется ждать дольше.

В настоящее время департамент транспорта и администрация договариваются с предприятиями, которые смогут выделить для автобусов и маршруток передвижной автозаправщик с газом. Также транспортники корректируют маршруты.

Администрация города и руководители транспортных предприятий приносят горожанам извинения за доставленные неудобства.