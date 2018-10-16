К среде во всех липецких домах пустят отопление

СЕГОДНЯ 11:04 2018-10-16T11:04:37+03:00

Пока что без тепла остаются 127 многоэтажек

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Педседатель департамента ЖКХ Липецка Евгений Лепекин на еженедельном совещании в рассказал, что к 15 октября отопление дано в 2880 многоквартирных домов города. К вечеру понедельника без тепла оставалось 127 многоэтажек. Часть из них находится в обслуживании ОГУП «ЛОКК» и муниципального МУП «АДС». Остальные - у небольших частных управляющих компаний.

- Проведено совещание с руководителями управляющих компаний. Проблемы устраняются. В среду отопление должно быть пущено во все дома, - отметил чиновник.

Напомним, отопительный период в Липецке стартовал с 10 октября. Месяц снабжающим и сетевым компаниям, а также жилищным службам отводится на то, чтобы выполнить наладку гидравлического режима, провести корректировку и регулировку систем.