2018-10-17T18:02:54+03:00
Происшествия

В Липецке вооруженный грабитель в микрозайме попал на видео

Налетчик унес 40 000 рублей [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области ищут того, кто ограбил офис микрофинансовой организации. Дерзкое ограбление произошло средь бела дня 16 октября, на площади Заводской в Липецке. Около 15.00 в помещение фирмы ворвался парень в шапке, пригрозил сотрудникам, забрал из кассы деньги и скрылся.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина похитил 40 000 рублей. Происходящее попало в обзор внутренней камеры наблюдения. На записи видно, как мужчина держит руку под курткой и что-то пряче. Какое-то время он озирается и ждет, когда сотрудники выполнят его требование.После, распихав купюры по карманам, грабитель быстро удаляется.

Поймать грабителя по «горячим следам» не удалось. Сейчас полиция простит граждан помочь установить личность подозреваемого.

Приметы грабителя: на вид 25 лет, рост 175 см, худощавого телосложения волосы темно русые, стрижка короткая.

Просьба ко всем, кто узнал мужчину на записи, знает, где он находится или владеет информацией об ограблении, позвонить по телефонам: 02, 48-00-02.

Грабитель в Липецке.

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