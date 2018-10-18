В детской больнице Липецке под наркозом умер полуторагодовалый ребенок
В областной детской больнице Липецка во время операции умер полуторагодовалый ребенок. Известно, что малыша привезли в больницу веером 15 октября, родители жаловались на кашель. Врачи заподозрили, что в дыхательных путях ребенка застрял инородный предмет.
Спустя два дня, 17 октября, малышу сделали общий наркоз, чтобы провести диагностику и найти инородное тело. Во время процедуры у ребенка остановилось сердце. Сейчас по факту гибели в региональном СКР проходит проверка. Как сообщили в пресс-службе ведомства, медики пытались реанимировать малыша, но безуспешно.
Теперь точную причину смерти ребенка определят в ходе судебно-медицинской экспертизы. От заключения экспертов и результатов проверки будет зависит возбудят уголовное дело или нет.