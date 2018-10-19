Липецкий институт права и экономики лишился лицензии Рособрнадзора

СЕГОДНЯ 10:58 2018-10-19T10:58:45+03:00

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и наукио отобрала лицензию у Липецкого института права и экономики. Рособрнадзор прекратил действие лицензии на основании решения Арбитражного суда.

Как сообщает ведомство, такие меры применили по результату проверок. Теперь МОУ ВО «Институт права и экономики» обязан прекратить образовательную деятельность.

Отметим, что в таких случаях вуз обязан перевести студентов в другие высшие учебные заведения. При этом требуется письменное согласие обучающихся. Студенты вправе получить перевод в другой вуз на тех же условиях – с госаккредитацией по тем же направлениям, которым они обучались в Липецком институте права и экономики. При этом должны сохраниться формы курса и стоимость обучения.