Липецкий институт права и экономики лишился лицензии Рособрнадзора
Федеральная служба по надзору в сфере образования и наукио отобрала лицензию у Липецкого института права и экономики. Рособрнадзор прекратил действие лицензии на основании решения Арбитражного суда.
Как сообщает ведомство, такие меры применили по результату проверок. Теперь МОУ ВО «Институт права и экономики» обязан прекратить образовательную деятельность.
Отметим, что в таких случаях вуз обязан перевести студентов в другие высшие учебные заведения. При этом требуется письменное согласие обучающихся. Студенты вправе получить перевод в другой вуз на тех же условиях – с госаккредитацией по тем же направлениям, которым они обучались в Липецком институте права и экономики. При этом должны сохраниться формы курса и стоимость обучения.