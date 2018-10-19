2018-10-19T14:13:37+03:00
Общество

Артамонов посоветовал мэрии больше заниматься городскими проблемами

Врио губернатора не понравилось состояние Быханова сада и ДК в Тракторном
Лия МУРАДЬЯН
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В быхановом саду уберут заборВ быхановом саду уберут заборФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов с мэром Липецка Сергеем Ивановым проехал по городским улицам и социальным объектам. В объезде также участвовал председатель горсовета Игорь Тиньков.

Главе региона не понравилось состояние парка Быханов сад. По оценке главы региона, в парке нужно отремонтировать прогулочные дорожки, привести в порядок зеленые насаждения, а также зоны для отдыха и для занятий спортом. Также Артамонов поручил убрать забор, которым обнесен парк миниатюр. Напомним, что липчане жаловались на ограждение еще в прошлом году. Помимо этого в Быхановом саду должны что-то придумать со старым стеклянным павильоном.

– Надо знакомиться больше с городскими проблемами, – прокомментировал объезд глава региона. – Особенно их много в Быхановом саду.

После чиновники поехали в район Тракторного, где взору нового главы предстало удручающее состояние ДК «Городской», который построили в 1961 году. Напомним, что фасад дворца ремонтировали в прошлом году, но сцену, зал и внутренние помещения нужно ремонтировать. Как сообщили в пресс-службе мэрии, этим займутся в следующем году.

При этом Артамонов заметил, что часть помещений пустуют, и обязал чиновников обеспечить стопроцентную загруженность, а еще привести в порядок прилегающую территорию. Например, сделать там площадку для скейтов. Та же проблема с наполняемостью выявилась и в физкультурно-оздоровительном комплексе «Пламя».

– Главный вопрос – заполняемость и востребованность объектов, – сказал врио главы. –Вкладывать бюджетные деньги в реконструкцию надо там, где есть спрос и полная загрузка.

Следующим объектом, куда Артамонов поведет чиновников, будет Нижний парк.

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