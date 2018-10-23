2018-10-23T08:29:14+03:00
Общество

В Липецкую область привезли вторую партию вакцины от гриппа

За неделю в регионе ОРВИ заболели 4705 человек
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В Липецк прибыла вторая партия прививка для взрослыхВ Липецк прибыла вторая партия прививка для взрослыхФото: Архив КП
Изменить размер текста:

По данным регионального Роспотребнадзора, за прошедшую неделю, с 15 по 21 октября, ОРВИ в Липецкой области заболели 4 705 человек. Но в ведомстве отмечают, что ситуация по заболеваемости ОРВИ и пневмониями спокойная. Случаев гриппа в регионе пока не было. Нынешний уровень заболевших простудой ниже порога эпидемии на 6.4%.

Из общего числа заболевших большинство детей – 75%. В больницу с острыми респираторными инфекциями за неделю попали 3.4% от всех заболевших, это средний показатель для нынешнего периода. Из числа заболевших вирусную инфекцию нашли у 43.1%, из них 28.6% – вирусы парагриппа, 17.9% – аденовирусы, 14.3% – риновирусами, 3.5% – РС- и бокавирусы.

Как сообщает Роспотребнадзор, 22 октября в Липецкую область привезли вторую партию вакцины от гриппа для взрослого населения. Первую партию для детей уже реализовали, для вторая для них тоже скоро должна прибыть.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липчане просят сделать парковку возле поликлиники
В Липецке Лебедянский выезд отремонтируют до 14 ноября
Липецк занял 14 место в рейтинге самых пьющих городов
В Липецке водитель эвакуатора украл автомобиль
Под Липецком сбили 14-летнего парня на мопеде
Липецкая область вошла в тройку лидеров по уровню цифровизации в ЦФО
В Липецке вытащили кошелек у гостя из Бразилии
В Липецке подростки ограбили киоск с минералкой и унесли 42 бутылки
Липчанин, который расчленил знакомую ножовкой, получил 12 лет строгого режима
На трассе под Липецком сгорел грузовик «Скания»
Липчанин поджег два дома, оставив отца без жилья
Игорь Артамонов поручил улучшить работу ЖКХ и здравоохранения в Липецкой области
В Липецке на ЛТЗ загорелся дом: есть пострадавший
В зоопарке Липецка малыш кенгуру вылез из маминой сумки
В конце недели в Липецке обещают снег