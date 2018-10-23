СЕГОДНЯ 08:23 2018-10-23T08:29:14+03:00

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По данным регионального Роспотребнадзора, за прошедшую неделю, с 15 по 21 октября, ОРВИ в Липецкой области заболели 4 705 человек. Но в ведомстве отмечают, что ситуация по заболеваемости ОРВИ и пневмониями спокойная. Случаев гриппа в регионе пока не было. Нынешний уровень заболевших простудой ниже порога эпидемии на 6.4%.

Из общего числа заболевших большинство детей – 75%. В больницу с острыми респираторными инфекциями за неделю попали 3.4% от всех заболевших, это средний показатель для нынешнего периода. Из числа заболевших вирусную инфекцию нашли у 43.1%, из них 28.6% – вирусы парагриппа, 17.9% – аденовирусы, 14.3% – риновирусами, 3.5% – РС- и бокавирусы.

Как сообщает Роспотребнадзор, 22 октября в Липецкую область привезли вторую партию вакцины от гриппа для взрослого населения. Первую партию для детей уже реализовали, для вторая для них тоже скоро должна прибыть.