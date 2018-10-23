2018-10-23T11:08:56+03:00
Общество

Липецк занял 14 место в рейтинге самых пьющих городов

На одну строчку липчан обогнали воронежцы
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчане любят выпить, но в меруЛипчане любят выпить, но в меруФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Маркетинговое агентство Zoom Market провело очередное исследование. Эксперты составили рейтинг самых пьющих городов России. Жителям 25 городов задавали 3 вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)? В опросе участвовали респонденты в возрасте от 19 до 73 лет.

Так, самым пьющим городом в октябре 2018 года стал Саратов. На втором месте Ханты-Мансийск. Замыкает тройку Пермь. Липецк занял 14 строчку рейтинга. На одну строчку липчан обогнали воронежцы. Город-сосед оказался на 13 месте. В конце рейтинга на 25 строчке – Казань. Жители этого города, по всей видимости, предпочитают здоровый образ жизни. А застольям – культурный отдых и духовное обогащение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липчане просят сделать парковку возле поликлиники
В Липецке Лебедянский выезд отремонтируют до 14 ноября
В Липецке водитель эвакуатора украл автомобиль
Под Липецком сбили 14-летнего парня на мопеде
Липецкая область вошла в тройку лидеров по уровню цифровизации в ЦФО
В Липецке вытащили кошелек у гостя из Бразилии
В Липецке подростки ограбили киоск с минералкой и унесли 42 бутылки
В Липецкую область привезли вторую партию вакцины от гриппа
Липчанин, который расчленил знакомую ножовкой, получил 12 лет строгого режима
На трассе под Липецком сгорел грузовик «Скания»
Липчанин поджег два дома, оставив отца без жилья
Игорь Артамонов поручил улучшить работу ЖКХ и здравоохранения в Липецкой области
В Липецке на ЛТЗ загорелся дом: есть пострадавший
В зоопарке Липецка малыш кенгуру вылез из маминой сумки
В конце недели в Липецке обещают снег