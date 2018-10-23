Липецк занял 14 место в рейтинге самых пьющих городов

СЕГОДНЯ 11:08 2018-10-23T11:08:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Маркетинговое агентство Zoom Market провело очередное исследование. Эксперты составили рейтинг самых пьющих городов России. Жителям 25 городов задавали 3 вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)? В опросе участвовали респонденты в возрасте от 19 до 73 лет.

Так, самым пьющим городом в октябре 2018 года стал Саратов. На втором месте Ханты-Мансийск. Замыкает тройку Пермь. Липецк занял 14 строчку рейтинга. На одну строчку липчан обогнали воронежцы. Город-сосед оказался на 13 месте. В конце рейтинга на 25 строчке – Казань. Жители этого города, по всей видимости, предпочитают здоровый образ жизни. А застольям – культурный отдых и духовное обогащение.