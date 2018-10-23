Бизнесмена, который собрал с липчан задатки на миллион рублей, отправили мести улицы
Липчанин открыл свое дело и решил строить клиентам дома, гаражи и другую недвижимость. Мужчина заключал с гражданами договоры и брал с них 50% предоплаты. Получив деньги, он тратил их на свои нужды. Работы на объектах строительства не выполнялись. Граждане, не дождавшись исполнения обязательств предпринимателя, подали на него в суд. Горе-бизнесмена обязали выплатить 1 миллион 83 тысячи рублей.
Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Липецкой области, судебный пристав-исполнитель обнаружил имущество принадлежащее должнику: строительный материал, вагончики, бытовки. Все это арестовали и передали на хранение должнику. Предпринимателю объяснили, что арестованное имущество нельзя продавать, незаконно передавать и т.д. За это влечет уголовное наказание. Однако, позже выяснилось, что должник продал опечатанное имущество неизвестным лицам.
В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по ст.312 «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». Но это, видимо, только раззадорило должника. Он отказывался давать объяснения, закрыл ИП и оформил ООО. В сентябре ему вынесли приговор и назначили 240 часов обязательных работ.
При этом исполнительное производство о взыскании задолженности продолжает находиться в Октябрьском районном отделе судебным приставов Липецка. Предпринимателю придется вернуть долги.