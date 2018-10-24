За одно утро в Липецке сбили двух пешеходов

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-24T11:30:48+03:00

За сутки в городе пострадали два пешехода Фото: Лия МУРАДЬЯН

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По данным ГИБДД, за минувшие сутки, 23 октября, в Липецкой области зарегистрировали две аварии с пострадавшими, причем обе произошли за одно утро в Липецке, и в обоих случаях пострадали пешеходы.

Первое ДТП случилось в 6.20 утра на улице Первомайской. Там 25-летний водитель «Мазды» не успел остановиться и сбил на дороге 58-летнюю женщину. Пешехода с различными травмами увезли с места на «Скорой» и положили в больницу.

Спустя час, в 7.45 на улице Терешковой сбили 41-летнюю женщину. На нее наехал 57-летний водитель «ВАЗ-2114». Пострадавшую также увезли в больницу, но до госпитализации дело не дошло – назначили амбулаторное лечение.

ДТП без пострадавших за те же сутки зафиксировали 45. Также автоинспекторы выявили 1387 нарушений ПДД. Среди нарушителей было 4 пьяных водителя, 54 человека забыли пристегнуть ремни и 9 – перевозили детей без удерживающих устройств.