Вице-мэром Липецка стала глава департамента экономики

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-24T12:26:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Екатерину Белокопытову, возглавлявшую департамент экономического развития мэрии, назначили заместителем главы администрации Липецка. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Иванов в эту среду 24 октября. Теперь Екатерине Белокопытовой предстоит координировать деятельность департамента экономического развития, управлений потребительского рынка и муниципального заказа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Екатерина Белокопытова родилась 19 сентября 1977 года в Липецке. В 1999 году окончила ЛГТУ по специальности «Юриспруденция», а в 2015 году получила экономическое образование в РАНХиГС. Начинала работать в налоговой службе рядовым специалистом. После – начальником отдела, руководителем районной инспекции. В 2012 году стала заместителем руководителя УФНС по Липецкой области.

Руководить департаментом в городской администрации начала с июля 2016 года. По ее инициативе в городе созданы Центр развития предпринимательства, «Точка кипения», дважды проведен IT-форум. А также проведена оценка эффективности муниципальных программ, руководителей.