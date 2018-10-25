2018-10-25T14:41:49+03:00
Здоровье

В Липецке с начала года 125 человек заразились ВИЧ

Липчане в возрасте от 50 лет стали чаще приобретать вирус иммунодефицита
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
За 9 месяцев в Липецкой области ВИЧ заразились 274 человекаЗа 9 месяцев в Липецкой области ВИЧ заразились 274 человекаФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

По информации областного Управления роспотребнадзора, за 9 месяцев в Липецкой области выявлено 274 новых случая ВИЧ-инфекции. По сравнению с прошлым годом, показатели остались на том же уровне. Причем местные жители составили 85% от общего числа заболевших, что на 6% ниже уровня прошлого года.

Новые случаи ВИЧ зарегистрировали на 19 административных территориях области. 53% заболевших проживают в Липецке. Их 125 человек. Это на 21% выше областного показателя. Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в Воловском, Лебедянском, Чаплыгинском, Липецком, Тербунском и Добровском районах.

В основном ВИЧ заражаются граждане в возрасте от 18 до 49 лет. Кстати, стали чаще приобретать вирус иммунодефицита граждане в возрасте 50+. Заболеваемость данной возрастной группы увеличилась в 1,7 раз.

Чаще всего ВИЧ заражаются половым путем – 63,7%. Этот показатель вырос на 12,1%. Через наркотики количество зараженных снизилось до 34,2%. 1,7% исключают заражение как половым, так и наркотическим путем. 1 малыш заразился в утробе матери.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Центробанк рассказал, где липчане могут сдать биометрические данные
Под Липецком мотоциклиста оштрафовали за попытку подкупить автоинспектора
В Липецке осудили мужчину, который переночевал в доме девушки против ее воли
Липчане игнорируют новый светофор на Первомайской
В Липецке 5 дней назад пропал 25-летний парень
В Липецке зоозащитники нашли у школы отравленного дротиком щенка
В Липецке подрядчик ответил за протекающую крышу инфекционной больницы
На трассе М-4 под Липецком грузовик с прицепом раздавил иномарку
Строитель в Липецке сорвался с 17 этажа по вине крановщика
Горожане хотят, чтобы в Липецке появились экопарковки
Под Липецком водитель ВАЗа насмерть сбил мужчину
Ночью в центре Липецка стреляли в мужчину
Под Липецком 22-летняя девушка обокрала пенсионерку
Липчанам не дали устроить оргию на сцене с группой Wildways
Под Липецком вспыхнул дом: есть пострадавший
В четверг 16 улиц Липецка останутся без воды, а в садоводческих товариществах отключат свет
Ночью в четверг синоптики обещают мокрый снег
На 6 долгостроях Липецка возобновили строительство
В Липецке в Каменном Логу возведут подпорную стену
Более 1,2 миллиарда рублей направили на ремонт теплосетей и оборудования в Липецке
Предприниматели Центрального Черноземья узнали, как увеличить продажи с помощью управления клиентским опытом
В ДТП с фурой на трассе «Дон» под Липецком пострадали два сотрудника полиции
Липчанину грозит 8 лет за сбыт 0.12 грамм наркотика
Липчанам расскажут все об алиментах