В Липецке с начала года 125 человек заразились ВИЧ

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-25T14:41:49+03:00

Липчане в возрасте от 50 лет стали чаще приобретать вирус иммунодефицита

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По информации областного Управления роспотребнадзора, за 9 месяцев в Липецкой области выявлено 274 новых случая ВИЧ-инфекции. По сравнению с прошлым годом, показатели остались на том же уровне. Причем местные жители составили 85% от общего числа заболевших, что на 6% ниже уровня прошлого года.

Новые случаи ВИЧ зарегистрировали на 19 административных территориях области. 53% заболевших проживают в Липецке. Их 125 человек. Это на 21% выше областного показателя. Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в Воловском, Лебедянском, Чаплыгинском, Липецком, Тербунском и Добровском районах.

В основном ВИЧ заражаются граждане в возрасте от 18 до 49 лет. Кстати, стали чаще приобретать вирус иммунодефицита граждане в возрасте 50+. Заболеваемость данной возрастной группы увеличилась в 1,7 раз.

Чаще всего ВИЧ заражаются половым путем – 63,7%. Этот показатель вырос на 12,1%. Через наркотики количество зараженных снизилось до 34,2%. 1,7% исключают заражение как половым, так и наркотическим путем. 1 малыш заразился в утробе матери.