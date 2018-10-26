2018-10-26T15:48:19+03:00
Происшествия

В Липецке сплетницу заставили заплатить за слухи об измене в соцсетях

Дама возместила ущерб за жесткий троллинг и клевету, а также выплатила штраф
Лия МУРАДЬЯН
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Специалисты сразу вычислили, кому принадлежат фейковые аккаунтыСпециалисты сразу вычислили, кому принадлежат фейковые аккаунтыФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области особо активная сплетница стала фигуранткой уголовного дела. Женщину привлекли по части 2 статьи 128.1 УК РФ – публичная клевета. Жительница Измалковского района решила испортить жизнь своей знакомой. Для этого дама создала несколько фейковых страниц в соцсетях, с которых «анонимно» очерняла репутацию некой женщины.

В частности, липчанка писала, что женщина ведет аморальный образ жизни, который выражается в супружеской неверности. Все это длилось больше двух лет, с января 2016 по март 2018 года, в течение которых сплетница с разных аккаунтов убеждала друзей, членов семьи и знакомых женщины, что та изменяет мужу.

Клевета и травля в сети отражалась на семейной жизни и репутации несчастной женщины, в итоге потерпевшая написала заявления. «Анонима» моментально вычислили и привлекли к ответственности. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд приговорил виновную к штрафу в 20 000 рублей. Кроме этого клеветница должна выплатить потерпевшей 100 000 рублей морального вреда. Лгунья пыталась обжаловать приговор, но ничего не получилось.

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