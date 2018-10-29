2018-10-29T19:52:00+03:00
Общество

Олег Королев может стать сенатором от Липецкой области

Экс-губернатора уже ждут в Совете Федерации?
Юлия КЛЮЕВА
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Олег Королев может стать сенаторомОлег Королев может стать сенаторомФото: Юлия КЛЮЕВА
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Бывший губернатор Липецкой области Олег Королев может стать сенатором, сообщил РИА Новости источник. Он планирует в ближайшее время войти в Совет Федерации, став сенатором от региона.

Информатор рассказал, что действующий сенатор от Липецкой области Ираида Тихонова скоро напишет заявление о досрочном сложении своих полномочий, тем самым освободив место для Олега Королева. При этом экс-губернатор также может стать депутатом областного законодательного собрания.

Также появилась информация, что в Совет Федерации придет экс-глава Курской области Александр Михайлов. Он сядет на место нынешнего сенатора от Курской области Виталия Богданова после его заявления.

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