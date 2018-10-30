2018-10-30T11:53:26+03:00
Происшествия

В Липецке мужчина пытался убить жену вилкой

Главе семейства грозит максимум до двух лет тюрьмы
Лия МУРАДЬЯН
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Дело об угрозе убийством передали в судДело об угрозе убийством передали в судФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке полиция расследовала очередной случай домашнего насилия. Жертвой буйного супруга стала 35-летняя женщина. По данным полиции, все случилось 31 августа. В тот день между пьяным 39-летним мужчиной и его женой разгорелась очередная ссора. Бытовой конфликт дошел до того, что супруг пригрозил жене убийством и для убедительности взял в руки столовый прибор – вилку.

Пьяный буйный муж занес вилку над шеей супруги и явно дал ей понять, что в любой момент может лишить ее жизни. Женщина перепугалась не на шутку и обратилась за помощью к правоохранителям.

После заявления в полиции завели уголовное дело по части 1 статьи 119 – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, в ходе расследования удалось добыть доказательства, что угрозы обвиняемого были реальные. Сейчас дело передали в суд. Домашнему тирану грозит максимум до двух лет лишения свободы, минимум – обязательные работы.

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