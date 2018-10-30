2018-10-30T12:28:32+03:00
Общество

В Липецке меняют расписание двух городских автобусов

Автобусы №7 и №40А будут выезжать раньше
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В Липецке меняется расписание автобусовВ Липецке меняется расписание автобусовФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Городской департамент транспорта изменил расписания двух автобусов в Липецке. Некоторые изменения начали действовать с этого дня, 30 октября. Так автобус № 7, который курсирует по схеме «О» от Елецкого микрорайона до нового заводоуправления, теперь будет выезжать с Елецкого не в 16.18, а в 16.20. А от заводоуправления он будет отправляться в 17.08 вместо 16.55.

Кроме этого в 5 ноября изменится расписание автобуса №40А, который едет от ж/д вокзала через проспект Мира и на Матырский. С начала ноября он будет отъезжать от вокзала в 20.00, а не в 19.45, как сейчас.

Более подробно о новом расписании и маршрутах автобусов можно узнать в центральной диспетчерской службе Липецка по телефону 31-80-15. Там же должны подсказать время прибытия на конкретную остановку. Еще расписание есть на официальных сайтах Липецкой транспортной компании и департамента транспорта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке расширят список чиновников, которым запрещено иметь счета за границей
Спустя 3 недели в Липецке нашли 15-летнего подростка
В ночь на среду в Липецке до 5 градусов мороза, а днем +6
Липчане все чаще болеют ОРВИ – почти 5000 случаев за неделю
Сбербанк и Яндекс запустили маркетплейс «Беру» после тестирования
В Липецке мужчина пытался убить жену вилкой
В Липецке суд закрыл две политические партии
В Липецке задержали грабителей офисов микрозаймов
В Липецке у пенсионера угнали машину, а потом сожгли
Под Липецком "Четырнадцатая" вылетела в кювет: пострадала девушка
Во вторник жители 12 улиц Липецка останутся без света, 6 - без воды
В селе под Липецком вспыхнули два дома
В Липецке жителям Сокола на одну ночь отключат отопление
Олег Королев может стать сенатором от Липецкой области
Под Липецком районная управа признала сгнивший дом вдовы ветерана пригодным для жилья
Липчанин победил в Международном литературном конкурсе
Фестиваль "Тайны усадьбы" признан одним из лучших в стране
В Липецке от отравления лекарствами умерла 4-летняя девочка
В ближайшие сутки в Липецке мокрый снег, туман и гололедица
Липецк вошел в тройку городов с самыми дорогими зимними шинами в России
В Липецке светофор с иероглифами удивил горожан
В Липецке парень привел полуголую девушку в кафе на поводке
Рост цен на продукты привел к резкому скачку инфляции в Липецкой области
В «Сбербанк Онлайн» на iPhone теперь можно создавать собственные фото- и видеооткрытки
В Липецкой области подросток угнал «девятку» и бросил в лесу
Под Липецком женщина сбила пешехода и впечатала другую машину в столб