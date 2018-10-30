В Липецке меняют расписание двух городских автобусов

СЕГОДНЯ 12:28 2018-10-30T12:28:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Городской департамент транспорта изменил расписания двух автобусов в Липецке. Некоторые изменения начали действовать с этого дня, 30 октября. Так автобус № 7, который курсирует по схеме «О» от Елецкого микрорайона до нового заводоуправления, теперь будет выезжать с Елецкого не в 16.18, а в 16.20. А от заводоуправления он будет отправляться в 17.08 вместо 16.55.

Кроме этого в 5 ноября изменится расписание автобуса №40А, который едет от ж/д вокзала через проспект Мира и на Матырский. С начала ноября он будет отъезжать от вокзала в 20.00, а не в 19.45, как сейчас.

Более подробно о новом расписании и маршрутах автобусов можно узнать в центральной диспетчерской службе Липецка по телефону 31-80-15. Там же должны подсказать время прибытия на конкретную остановку. Еще расписание есть на официальных сайтах Липецкой транспортной компании и департамента транспорта.