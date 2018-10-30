2018-10-30T14:07:13+03:00
Общество

В ночь на среду в Липецке до 5 градусов мороза, а днем +6

В темное время суток пойдет дождь с мокрым снегом
Юлия КЛЮЕВА
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Ночью в Липецке мороз, а днем до +7Ночью в Липецке мороз, а днем до +7Фото: Юлия КЛЮЕВА
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В среду, 31 октября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха составит 0-5 градусов мороза.

Днем в регионе 1-6 градусов выше ноля. Синоптики обещают без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт.ст.

В четверг, 1 ноября, в Липецке немного потеплеет. Температура ночью составит +1 градус. Днем столбик термометра поднимется до 7 градусов тепла. В первой половине дня в областном центре ожидается ясная погода. Ветер южный 7-9 м/с. Атмосферное давление без изменений – 768 мм рт.ст.

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