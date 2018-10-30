В Липецке расширят список чиновников, которым запрещено иметь счета за границей
Липецкие депутаты предлагает расширить список должностей госслужащих, которым будет запрещено иметь счета и открывать вклады в иностранных банках за границей.
Напомним, что сейчас согласно ФЗ №79 запрещается открывать и иметь счета чиновникам, занимающим государственные должности руководителей и замов федеральных министерств, назначенных президентом руководителям, членам правления и сотрудникам госкорпораций, а также главам регионов, городских округов и районов.
Но в Липецке этот список намерены увеличить. Как сообщили в пресс-службе Липецкого облсовета, речь идет о лицах, которые замещают должности государственной гражданской службы Липецкой области. Поправки в постановление к закону «О противодействии коррупции» вскоре рассмотрят на комитете комиссии облсовета.