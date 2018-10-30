В Липецке расширят список чиновников, которым запрещено иметь счета за границей

СЕГОДНЯ 16:06 2018-10-30T16:06:45+03:00

Депутаты расширят список чиновников, кому нельзя иметь счета за границей Фото: Лия МУРАДЬЯН

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Липецкие депутаты предлагает расширить список должностей госслужащих, которым будет запрещено иметь счета и открывать вклады в иностранных банках за границей.

Напомним, что сейчас согласно ФЗ №79 запрещается открывать и иметь счета чиновникам, занимающим государственные должности руководителей и замов федеральных министерств, назначенных президентом руководителям, членам правления и сотрудникам госкорпораций, а также главам регионов, городских округов и районов.

Но в Липецке этот список намерены увеличить. Как сообщили в пресс-службе Липецкого облсовета, речь идет о лицах, которые замещают должности государственной гражданской службы Липецкой области. Поправки в постановление к закону «О противодействии коррупции» вскоре рассмотрят на комитете комиссии облсовета.