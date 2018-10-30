В Липецке автобус с пассажирами выехал на вторую встречную, объезжая пробку

СЕГОДНЯ 17:37 2018-10-30T17:38:51+03:00

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В Липецке на грубом нарушении ПДД попался водитель пассажирского автобуса маршрута №308К. Маршрутка шокировала автомобилистов этим утром, 29 октября, на выезде с Петровского моста у площади Петра Великого.

Происходящее попало в обзор видеорегистратора и запись выложили в соцсети. Как видно на записи, автобус пересек две сплошные и выехал на вторую (крайнюю правую) встречную полосу движения.

Автобус на встречке в Липецке .

Двигающийся в крайнем правом ряду на встречке автобус явно ввел в замешательство водителей легковушек. Автомобилисты были вынуждены остановиться и пропустить маршрутку, кому-то также пришлось пересечь сплошные, чтобы разминуться с общественным транспортом и избежать ДТП.

При этом никаких препятствий, кроме пробки, на пути автобуса не было. Вероятно, водитель таким образом объезжал затор, чем еще больше усугубил ситуацию.