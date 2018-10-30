28 улиц Липецка станут безопасными в следующем году

СЕГОДНЯ 18:12 2018-10-30T18:12:48+03:00

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В Липецке департамент дорог и благоустройства опубликовал список улиц, которые в 2019 году попадут в проект «Безопасные и качественные дороги». Все в списке 28 улиц, проездов и переулков. Как сообщили в пресс-службе мэрии, самый крупный проект – это улица Космонавтов. На ее ремонт уйдет 244 млн.рублей. А всего на ремонт по проекту БКД выделили 834 млн. Длина магистрали 3.7 км, ширина – около 15 метров. Дорожники планируют укатать всю площадь в щебеночно-мастичном асфальтобетоном.

На оставшиеся после ремонта Космонавтов 590 миллионов, отремонтируют еще 27 улиц. По данным департамента, при формировании списка выбирали улицы с самой изношенной проезжей частью, те, где ходит общественный транспорт, а также выходящие не федеральные трассы.

Список улиц помимо Космонавтов: Плеханова, Полиграфическая, Металлургов, Жуковского, Краснозаводская, Краснознаменная, Минская, Титова, Пожарского вместе с тротуаром, проезд Строителей, Ильича, Семашко, Бабушкина, 40 лет ВЛКСМ, Гоголя, Смоленская, Сенная, Кузьминская на Северном руднике, Космонавтов в Сселках,

2 -я Индустриальная, 40 лет Октября, Ворошилова, Кирпичная на участке от Зои Космодемьянской до Силикатного, и Октябрьская на участке от улицы Барашева до Горького. Также в список попали Рядовой и Космический переулок.