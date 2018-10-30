В Липецке будут судить гражданина Таджикистана за попытку дать взятку инспектору ДПС

СЕГОДНЯ 18:50 2018-10-30T18:50:36+03:00

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В Липецкой области за дачу взятку сотруднику полиции будут судить гражданина Таджикистана. По данным следствия, иностранца остановили за грубое нарушение ПДД 25 июля. Все произошло 370 километре трассы М-4 «Дон» в Становлянском районе. Мужчина на автомобиле «Форд Фокус», несмотря на запрещающий знак, выехал на обгон через двойную сплошную. Машину тут же остановил патрульный наряд ДПС. После проверки документов выяснилось, что автомобиль еще и незарегистрированный.

Автоинспекторы собрались привлечь водителя по двум административным статьям, за которые ему грозило лишение прав до полугода и штраф до 5000 рублей. Не желая лишаться прав и платить штраф, мужчина попытался «договориться». Иностранец предложил инспектору 1000 рублей, которые положил прямо на приборную панель патрульной машины.

Дорожные полицейские от взятки отказались и сообщили о попытке подкупа, куда следует. В итоге на водителя завели еще и уголовное дело за мелкое взяточничество. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, прокурор направил дело в суд, обвиняемому грозит до года лишения свободы.