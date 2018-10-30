Липецку на охрану школ нужны 75 млн. рублей, а пока все еще платят родители

СЕГОДНЯ 19:32 2018-10-30T19:33:22+03:00

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На сессии горсовета 30 октября спикер Игорь Тиньков поднял вопрос о том, как обстоят дела с охраной в школах Липецка. После трагедии в колледже Керчи, спикер предложил обсудить насколько защищены дети, кто отвечает за из безопасность и нужно ли вносить поправки в закон.

Председатель городского департамента образования Александр Мочалов заявил, что тревожные кнопки есть почти во всех школах, а видеонаблюдение имеется в 62 школах и 37 садиках. В 54 школах и 40 садах работают ЧОПы, которые контролирует Росгвардия. Но за охрану по-прежнему платят родители. По данным департамента, за 2 года родители жаловались на поборы в школах 69 раз.

Главный финансист мэрии Татьяна Григорова сказала, что на охрану городских школ потребуется 75 млн. рублей, а бюджет на следующий год уже сформировали и эти траты в нем не заложены, но их все же попытаются найти.

По итогу дискуссии депутаты рекомендовали мэрии обратиться в администрацию региона, чтобы там определили норматив, по которому можно рассчитать, сколько нужно денег на охрану каждой школы.

– Качество услуг прямо пропорционально их оплате. Если мы выделим достаточное количество денежных средств, значит, профессиональные кадры будут охранять школы и детсады, – подвел итог обсуждению спикер горсовета Игорь Тиньков.