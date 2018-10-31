ДТП на мосту КТЗ в Липецке: 8 пострадавших, 1 погиб

СЕГОДНЯ 09:15 2018-10-31T09:36:44+03:00

Липчанин хотел помочь попавшим в аварию, но его насмерть сбила машина [фото, видео]

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Этим утром, 31 октября, в Липецке произошла страшная авария. На Лебедянском мосту столкнулись 5 машин, "ГАЗель" и автобус. По словам очевидцев, причиной аварии стала "ГАЗель", которая решила "прилечь" ещё вечером, и так и не поднялась. На автомобили страшно смотреть. Огромные вмятины, разбиты стекла. У кого-то полностью разбита передняя часть машины. У одного автомобиля "смялся" пасажирский салон и багажник.

Страшное ДТП на Лебедянском мостуФото: Кирилл Мишин

Страшное ДТП на Лебедянском мостуФото: Кирилл Мишин

Как сообщили свидетели происшествия, в ДТП пострадало 8 человек. Их госпитализировали. Есть погибший. По словам липчан, один из водителей, увидев аварию, вышел помочь липчанам. Его сбила машина, которая неслась по встречке.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Движение на мосту перекрыто.

Страшное ДТП на Лебедянском мостуФото: Кирилл Мишин