2018-10-31T09:36:44+03:00
Происшествия

ДТП на мосту КТЗ в Липецке: 8 пострадавших, 1 погиб

Липчанин хотел помочь попавшим в аварию, но его насмерть сбила машина [фото, видео]
Кирилл Мишин
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Страшное ДТП на Лебедянском мостуСтрашное ДТП на Лебедянском мостуФото: Кирилл Мишин
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Этим утром, 31 октября, в Липецке произошла страшная авария. На Лебедянском мосту столкнулись 5 машин, "ГАЗель" и автобус. По словам очевидцев, причиной аварии стала "ГАЗель", которая решила "прилечь" ещё вечером, и так и не поднялась. На автомобили страшно смотреть. Огромные вмятины, разбиты стекла. У кого-то полностью разбита передняя часть машины. У одного автомобиля "смялся" пасажирский салон и багажник.

Страшное ДТП на Лебедянском мосту Фото: Кирилл Мишин

Страшное ДТП на Лебедянском мостуФото: Кирилл Мишин

Страшное ДТП на Лебедянском мосту Фото: Кирилл Мишин

Страшное ДТП на Лебедянском мостуФото: Кирилл Мишин

Как сообщили свидетели происшествия, в ДТП пострадало 8 человек. Их госпитализировали. Есть погибший. По словам липчан, один из водителей, увидев аварию, вышел помочь липчанам. Его сбила машина, которая неслась по встречке.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Движение на мосту перекрыто.

Страшное ДТП на Лебедянском мосту Фото: Кирилл Мишин

Страшное ДТП на Лебедянском мостуФото: Кирилл Мишин

Массовая авария на мосту КТЗ в Липецке.Столкнулись 6 машин и автобус. Есть пострадавшие

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