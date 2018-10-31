Ночью под Липецком вспыхнул «Chevrolet Lanos»

СЕГОДНЯ 09:35 2018-10-31T09:35:39+03:00

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В минувший вторник, 31 октября, в Липецкой области случился пожар. В 19.00 очевидцы сообщили спасателям, что в селе Доброе горит дом. К дому №155 по улице Ленина выехали 2 пожарно-спасательных отделения и 2 добровольца. Несмотря на усилия пожарных, огонь повредил пристройку к дому на площади 4 кв.м. и кровлю дома на площади 5 кв.м. Как сообщили в пресс-службе регонального ГУ МЧС России, в пожаре никто не пострадал.

Этой Ночью, 31 октября, в 00.16 спасателям поступило еще одно сообщение. В Задонске на улице Комсомольская загорелся автомобиль «Chevrolet Lanos». К месту происшествия выехали 1 пожарно-спасательное отделение и 2 добровольца. Пламя повредило моторный отсек и салон автомобиля. К счастью, пострадавших нет. ричину пожаров устанавливают специаслиты.