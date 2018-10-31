2018-10-31T09:35:39+03:00
Происшествия

Ночью под Липецком вспыхнул «Chevrolet Lanos»

А в селе Доброе загорелся дом
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Задонске загорелась иномаркаВ Задонске загорелась иномаркаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Изменить размер текста:

В минувший вторник, 31 октября, в Липецкой области случился пожар. В 19.00 очевидцы сообщили спасателям, что в селе Доброе горит дом. К дому №155 по улице Ленина выехали 2 пожарно-спасательных отделения и 2 добровольца. Несмотря на усилия пожарных, огонь повредил пристройку к дому на площади 4 кв.м. и кровлю дома на площади 5 кв.м. Как сообщили в пресс-службе регонального ГУ МЧС России, в пожаре никто не пострадал.

Этой Ночью, 31 октября, в 00.16 спасателям поступило еще одно сообщение. В Задонске на улице Комсомольская загорелся автомобиль «Chevrolet Lanos». К месту происшествия выехали 1 пожарно-спасательное отделение и 2 добровольца. Пламя повредило моторный отсек и салон автомобиля. К счастью, пострадавших нет. ричину пожаров устанавливают специаслиты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На чемпионат по рукопашному бою в Липецк съедутся 150 спортсменов
Ночью в Липецке похолодает до 5 градусов мороза
Стартовал прием заявок на конкурс "Доброволец года"
Под Липецком лесники спасли застрявшего в болоте грибника
Массовая авария с восемью пострадавшими в Липецке началась с автобуса
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 1 полугодия
Алексей Гордеев провел рабочую встречу с Игорем Артамоновым
В Липецке на Соколе сбили 5-летнего мальчика
Под Липецком у пенсионера украли деньги и планшет
В столкновении двух машин под Липецком пострадал человек
ДТП на мосту КТЗ в Липецке: 8 пострадавших, 1 погиб
Липецку на охрану школ нужны 75 млн. рублей, а пока все еще платят родители
В Липецке будут судить гражданина Таджикистана за попытку дать взятку инспектору ДПС
28 улиц Липецка станут безопасными в следующем году
В Липецке автобус с пассажирами выехал на вторую встречную, объезжая пробку
40 пьяных водителей поймали за выходные в Липецкой области
В Липецке расширят список чиновников, которым запрещено иметь счета за границей
Спустя 3 недели в Липецке нашли 15-летнего подростка
В ночь на среду в Липецке до 5 градусов мороза, а днем +6
Липчане все чаще болеют ОРВИ – почти 5000 случаев за неделю
В Липецке меняют расписание двух городских автобусов
Сбербанк и Яндекс запустили маркетплейс «Беру» после тестирования
В Липецке мужчина пытался убить жену вилкой