В столкновении двух машин под Липецком пострадал человек

СЕГОДНЯ 09:53 2018-10-31T09:53:47+03:00

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Этим утром, 31 октября, в Липецкой области произошло серьезное ДТП. О происшествии в 8.00 спасателям сообщили очевидцы. В Усмани, возле дома №88 по улице Ленина столкнулись два легковых автомобиля. Не поделили дорогу «ВАЗ 2114» и «НИССАН АЛЬМЕРА». Ликвидировать последствия аварии выехало 1 пожарно-спасательное отделение. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в аварии пострадал человек. Его доставили в МРБ Усманского района.

Напомним, если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, следует позвонить на единый номера вызова экстренных служб - «112». Звонки принимаются круглосуточно. Автолюбители, будьте внимательны за рулем. Помните, что от вас зависят жизнь и здоровье не только ваших близких, но и других людей.