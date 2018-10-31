Под Липецком у пенсионера украли деньги и планшет

СЕГОДНЯ 10:11 2018-10-31T10:12:03+03:00

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В прошедший вторник, 30 октября, в отдел полиции по Липецкому району обратился 65-летний гражданин. По его словам, накануне из его дома в селе Грязное кто-то похитил планшет и 25 тысяч рублей.

Оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 31-летний гражданин. Кстати, он ранее был судим за угрозу убийством и злостное уклонение от уплаты алиментов. Выяснилось, что потерпевший и подозреваемый знакомы. В день кражи они распивали алкоголь у 65-летнего мужчины. Когда хозяин дома уснул, злоумышленник взял деньги, планшет и скрылся.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Если вину подозреваемого докажут, ему грозит до 5 лет тюрьмы, согласно ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража".