2018-10-31T10:12:03+03:00
Происшествия

Под Липецком у пенсионера украли деньги и планшет

Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Под Липецком обокрали пенсионераПод Липецком обокрали пенсионераФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В прошедший вторник, 30 октября, в отдел полиции по Липецкому району обратился 65-летний гражданин. По его словам, накануне из его дома в селе Грязное кто-то похитил планшет и 25 тысяч рублей.

Оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 31-летний гражданин. Кстати, он ранее был судим за угрозу убийством и злостное уклонение от уплаты алиментов. Выяснилось, что потерпевший и подозреваемый знакомы. В день кражи они распивали алкоголь у 65-летнего мужчины. Когда хозяин дома уснул, злоумышленник взял деньги, планшет и скрылся.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Если вину подозреваемого докажут, ему грозит до 5 лет тюрьмы, согласно ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На чемпионат по рукопашному бою в Липецк съедутся 150 спортсменов
Ночью в Липецке похолодает до 5 градусов мороза
Стартовал прием заявок на конкурс "Доброволец года"
Под Липецком лесники спасли застрявшего в болоте грибника
Массовая авария с восемью пострадавшими в Липецке началась с автобуса
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 1 полугодия
Алексей Гордеев провел рабочую встречу с Игорем Артамоновым
В Липецке на Соколе сбили 5-летнего мальчика
В столкновении двух машин под Липецком пострадал человек
Ночью под Липецком вспыхнул «Chevrolet Lanos»
ДТП на мосту КТЗ в Липецке: 8 пострадавших, 1 погиб
Липецку на охрану школ нужны 75 млн. рублей, а пока все еще платят родители
В Липецке будут судить гражданина Таджикистана за попытку дать взятку инспектору ДПС
28 улиц Липецка станут безопасными в следующем году
В Липецке автобус с пассажирами выехал на вторую встречную, объезжая пробку
40 пьяных водителей поймали за выходные в Липецкой области
В Липецке расширят список чиновников, которым запрещено иметь счета за границей
Спустя 3 недели в Липецке нашли 15-летнего подростка
В ночь на среду в Липецке до 5 градусов мороза, а днем +6
Липчане все чаще болеют ОРВИ – почти 5000 случаев за неделю
В Липецке меняют расписание двух городских автобусов
Сбербанк и Яндекс запустили маркетплейс «Беру» после тестирования
В Липецке мужчина пытался убить жену вилкой