В Липецке на Соколе сбили 5-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 10:28 2018-10-31T10:28:27+03:00

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За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 1770 нарушений правил дорожного движеня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России. 5 водителей осмелились сесть за руль в нетрезвом состоянии. 34 человека во время движения проигнорировали ремни безопасности. 799 раз водители превысили допустимую скорость. Зарегистрировано ДТП с материальным ущербом - 28.

Во вторник, 30 октября, в Липецке произошло ДТП. На улице 40 лет Октября 25-летний водитель "Ауди" сбил 5-летнего мальчика. Ребенок получил травму. После оказания помощи юного липчанина отпустили.

В Грязинском районе столкнулись две иномарки. На автодороге Орел-Тамбов не поделили дорогу 30-летний водитель "Шевроле" и 44-летняя автоледи на "Хендай". Последнюю с травмами госпитализировали.

В том же районе на автодороге Липецк-Грязи столкнулись "Хендай" под управлением 27-летней женщины и "Форд" под управлением 30-летнего водителя. Есть пострадавшие. Госпитализировали водиделя "Хендая" и пассажира "Форда".