Под Липецком лесники спасли застрявшего в болоте грибника

СЕГОДНЯ 14:02 2018-10-31T14:02:52+03:00

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Сезон сбора грибов в Липецкой области едва не начался с трагедии. ЧП с грибником случилось в Грязинском районе еще 25 октября. В тот день в 14.05 спасателям поступило сообщение, что в лесу заблудился мужчина. Через пять минут, в 14.10, о случившемся уже знали в местном лесничестве.

Мужчина отправился за грибами, зашел вглубь леса, где собирался перебраться через овраг на другую сторону. Но в овраге оказалось болото. Пройдя полпути, грибник начал увязать и остановился. Мужчина испугался, что его затянет вниз и сам вызвал спасателей.

Как сообщили в пресс-службе областного управления лесного хозяйства, на поиски человека выехали лесники во главе с директором Ленинского лесхоза Эдуардом Каширских. Около часа лесники вместе со спасателями прочесывали территорию, при этом постоянно были на связи с грибником. Через какое-то время по описанию местности мужчину удалось найти.

Оказавшись у злополучного оврага, Эдуард Валериевич прощупал шестом дно болота. Опытный руководитель лесхоза смог пробраться к грибнику. Заблудившийся шел за лесником по болоту шаг в шаг, в итоге мужчину удалось вывести. Промерзшего любителя «тихой охоты» довели до машины лесников, а потом вывезли на трассу к спасателям. К счастью, все обошлось – помощь медиков не потребовалась, грибник сказал всем «спасибо» и поспешил домой.