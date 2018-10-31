Ночью в Липецке похолодает до 5 градусов мороза

СЕГОДНЯ 14:54 2018-10-31T14:55:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области продолжает падать температура воздуха. Уже этой ночью прогнозируют до -5°С, а днем 1 ноября 3 градуса тепла. Максимальная дневная температура +8°С. По прогнозу Росгидрометцентра, ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 764 мм ртутного столба.

Аналогичная холодна и ветреная погода с небольшими осадками продержится до конца недели. В выходные немного потеплеет – до +10°С днем и не ниже нуля ночью. Но существенных скачков температуры и сильных осадков не ожидается. А со следующей недели в регион придет антициклон. Синоптики прогнозируют ясную погоду в течение нескольких дней и ночные морозы на фоне ясного неба.