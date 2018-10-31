На чемпионат по рукопашному бою в Липецк съедутся 150 спортсменов

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-31T15:40:40+03:00

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В Липецке пройдет чемпионат ЦФО по рукопашному бою. Крупнейшие спортивные соревнования будут проходить с 3 по 4 ноября. Как сообщили в областной Федерации рукопашного боя, Липецкую область будут представлять многократные победители и призеры международных и всероссийских соревнований – спортсмены Школы боевых искусств Игоря Воротынцева: мастера спорта Алихон Умаров, Тимур Мусин, Анна Михайлова и многие другие талантливые спортсмены. По итогам этих соревнований определят состав команды, которая будет участвовать в чемпионате России в Красноярском крае в декабре этого года.

Соревнования торжественно откроют в Липецке 3 ноября в 10.00. Церемония открытия состоится в спорткомплексе «Атлант» в деревне Копцевы Хутора. Второй день соревнований начнется 4 ноября в 10.00. В этот же день наградят победителей и состоится торжественное закрытие.

Кстати, 3 ноября в том же «Атланте» пройдет первенство области среди юношей и девушек в честь Дня народного единства. В этих соревнованиях примут участие более 200 спортсменов.