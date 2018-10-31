2018-10-31T15:40:40+03:00
Спорт

На чемпионат по рукопашному бою в Липецк съедутся 150 спортсменов

Соревнования будут проходить 3 и 4 ноября
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Чемпионат ЦФО по рукопашному бою откроется 3 ноябряЧемпионат ЦФО по рукопашному бою откроется 3 ноябряФото: Архив КП
Изменить размер текста:

В Липецке пройдет чемпионат ЦФО по рукопашному бою. Крупнейшие спортивные соревнования будут проходить с 3 по 4 ноября. Как сообщили в областной Федерации рукопашного боя, Липецкую область будут представлять многократные победители и призеры международных и всероссийских соревнований – спортсмены Школы боевых искусств Игоря Воротынцева: мастера спорта Алихон Умаров, Тимур Мусин, Анна Михайлова и многие другие талантливые спортсмены. По итогам этих соревнований определят состав команды, которая будет участвовать в чемпионате России в Красноярском крае в декабре этого года.

Соревнования торжественно откроют в Липецке 3 ноября в 10.00. Церемония открытия состоится в спорткомплексе «Атлант» в деревне Копцевы Хутора. Второй день соревнований начнется 4 ноября в 10.00. В этот же день наградят победителей и состоится торжественное закрытие.

Кстати, 3 ноября в том же «Атланте» пройдет первенство области среди юношей и девушек в честь Дня народного единства. В этих соревнованиях примут участие более 200 спортсменов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Огромный ствол отломился от дерева и повис на ветках в Липецке
Липецких школьников подготовят к ЕГЭ по химии бесплатно
В Липецке женщина заявила, что ее дочь 10 дней насиловал в подвале бомж
Под Липецком пенсионер продал чужой дом, за которым его попросили смотреть
В Липецке из-за прорыва без воды остались около 2.5 тысяч человек
Ночью в Липецке похолодает до 5 градусов мороза
Стартовал прием заявок на конкурс "Доброволец года"
Под Липецком лесники спасли застрявшего в болоте грибника
Массовая авария с восемью пострадавшими в Липецке началась с автобуса
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 1 полугодия
Алексей Гордеев провел рабочую встречу с Игорем Артамоновым
В Липецке на Соколе сбили 5-летнего мальчика
Под Липецком у пенсионера украли деньги и планшет
В столкновении двух машин под Липецком пострадал человек
Ночью под Липецком вспыхнул «Chevrolet Lanos»
ДТП на мосту КТЗ в Липецке: 8 пострадавших, 1 погиб
Липецку на охрану школ нужны 75 млн. рублей, а пока все еще платят родители
В Липецке будут судить гражданина Таджикистана за попытку дать взятку инспектору ДПС
28 улиц Липецка станут безопасными в следующем году
В Липецке автобус с пассажирами выехал на вторую встречную, объезжая пробку
40 пьяных водителей поймали за выходные в Липецкой области
В Липецке расширят список чиновников, которым запрещено иметь счета за границей
Спустя 3 недели в Липецке нашли 15-летнего подростка
В ночь на среду в Липецке до 5 градусов мороза, а днем +6
Липчане все чаще болеют ОРВИ – почти 5000 случаев за неделю
В Липецке меняют расписание двух городских автобусов
Сбербанк и Яндекс запустили маркетплейс «Беру» после тестирования
В Липецке мужчина пытался убить жену вилкой