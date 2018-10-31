2018-10-31T16:14:28+03:00
Происшествия

В Липецке из-за прорыва без воды остались около 2.5 тысяч человек

Коммунальную аварию устраняют с 11 утра
Лия МУРАДЬЯН
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Воду отключили из-за утечки на трубопроводеВоду отключили из-за утечки на трубопроводе
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В эту среду, 31 октября, из-за крупной коммунальной аварии в Липецке без воды остались тысячи человек. Причиной ЧП стал прорыв на водоводе диаметром 250 мм. По отключения попали жители Опытной станции. Воду людям отключили в 11.00.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе ЛГЭКа, сейчас на участке ведутся восстановительные работы, под отключение попали около 2500 физических лиц и 100 – юридических.

Подробнее об отключении и подвозе воды липчане могут узнать по телефонам Липецкой городской энергетической компании: 075 и 236-075.

Кстати, помимо этого из-за ремонта на котельной «Свободный Сокол» ночью у липчан не будет отопления. Без тепла и горячей воды до 8 утра будут жители Сокола по улицам: 40 лет Октября, Ушинского, Кутузова, М. Сибиряк, Смыслова, Газина, Челюскинцев, Куракова, И.Франко, Аксакова, Тамбовская, Константиновой, Бородинская, Дружбы.

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