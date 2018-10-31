Под Липецком пенсионер продал чужой дом, за которым его попросили смотреть

СЕГОДНЯ 16:31 2018-10-31T16:31:20+03:00

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В Липецкой области вынесли приговор пенсионеру из Усманского района. Мужчину признали виновным в мошенничестве с недвижимостью – часть 2 стать 159 УК РФ. Согласно материалам дела, хозяева на время их отсутствия попросили мужчину попросили присмотреть за тремя домами и доверили ключи. И пенсионер решил на этом «заработать».

Усманец нашел покупательницу, показал ей три дома, от которых у него были ключи, и согласился продать один из них. Женщина заплатила 70 000 рублей, даже не подозревая, что отдает деньги не хозяину дома.

Когда обман раскрылся потерпевшая написала заявление. Но пенсионер к тому времени уде успел потратить все деньги. Как сообщили в пресс-службе областного управления судебного департамента, подсудимый не признал вину и пытался убедить суд, что деньги получил за то, что сдавал дом внаем. Но показания свидетелей и доказательства говорили об обратном. В итоге за мошенничество со значительным материальным ущербом мужчина получил два года условно. Смягчающими обстоятельствами стали положительные характеристики и наличие III группы инвалидности.